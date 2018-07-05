10 июля в Минске пройдет международный финал конкурса «Королева Весна-2018»

10 июля в минском концертном зале Prime Hall состоится финал XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна-2018», организаторами которого выступают Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи.

В финале примут участие восемь студенток из вузов Беларуси, России, Армении и Латвии.

Беларусь на конкурсе представят студентки Витебского государственного университета Мария Соловьева, Брестского государственного технического университета Влада Водянова, Белорусского государственного экономического университета Вероника Адамович.

Россию — студентки Северного (Арктического) федерального института имени Ломоносова Валерия Кетова, Северо-Кавказкого федерального университета Анастасия Кобцева, Башкирского государственного университета Зухра Мухарямова.

Армению — студентка Ставропольского государственного аграрного университета Арина Айриян; Латвию — студентка Банковской высшей школы бизнеса и финансов Эвелина Ритина.

В этом году финальное представление объединено темой путешествия — «Путешествия на лайнере мечты», в котором сочетаются яркие дефиле и хореографические зарисовки, интеллектуальные и творческие конкурсы.

Конкурсанткам предстоят дефиле в образах морячек, спортивное дефиле в топах и шортах, дефиле в национальных костюмах, а также выход в коктейльных и вечерних нарядах.

5 июля участницы финала прибыли в Минск.