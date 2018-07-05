В Минске определят публичные места, дружественные к грудному вскармливанию

/ Общество
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15 июля в Минске стартует проект «Кормим грудью», который приурочен к Всемирной неделе грудного вскармливания (1-7 августа).

Организатором и идейным вдохновителем выступают Центр поддержки материнства  и детства «МамСтарт» и mamexpert.by при поддержке UNICEF и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Фото pixabay.com

В течение двух недель будет организовано номинирование и конкурсный отбор не менее 20 публичных мест, дружественных к грудному вскармливанию: кафе, рестораны,  детские центры, офисы компаний, другие публичные места. 

Победителей определят мамы через народное голосование на сайте mamexpert.by. Победителям вручат наклейки с информацией «Место, дружественное к грудному вскармливанию».

«Кормить грудью правильно, безопасно и без стресса очень важно как для женщины, так и для малыша. Телесный контакт и само кормление являются профилактикой маститов, застоев молока, а также гарантом хорошего настроения мамы и младенца. Данным проектом мы хотим привлечь внимание общественности к теме грудного вскармливания и рассказать о местах, где женщина может спокойно покормить ребенка», — отметила директор «МамСтарт» и руководитель проекта «МамЭксперт» Наталья Навроцкая. 

По ее словам, «сегодня мы являемся свидетелями того, как меняется восприятие обществом образа кормящей мамы. Все больше женщин с грудничками не закрываются в четырех стенах, а вместе с детьми ведут социально активную жизнь».

В течение Всемирной недели грудного вскармливания в Минске для мам пройдут три семинара со специалистами здравоохранения о правилах грудного вскармливания, о том, какие варианты есть у мамы по кормлению в городе, какие средства помогают в мегаполисе сделать это с максимальным комфортом для мамы и этично по отношению к окружающим.

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Тэги: грудное вскармливание Персона: Наталья Навроцкая Город: Минск

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