Академия МВД может готовить кадры для Зимбабве

Беларусь посетила делегация Министерства внутренних дел и культурного наследия Зимбабве во главе с генеральным комиссаром полиции Тандабанту Годвином Матангой.

Основной целью визита стало дальнейшее расширение сотрудничества в правоохранительной сфере, сообщает БелаПАН .

На встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем иностранные специалисты выразили заинтересованность в углублении взаимодействия по вопросам подготовки кадров и приобретения продукции белорусского производства.

Во время посещения департамента исполнения наказаний МВД делегация ознакомилась с изделиями, которые выпускаются предприятиями ДИН для нужд правоохранительных органов.