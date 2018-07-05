Академия МВД может готовить кадры для Зимбабве

/ Общество
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Беларусь посетила делегация Министерства внутренних дел и культурного наследия Зимбабве во главе с генеральным комиссаром полиции Тандабанту Годвином Матангой.

Основной целью визита стало дальнейшее расширение сотрудничества в правоохранительной сфере, сообщает БелаПАН.

На встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем иностранные специалисты выразили заинтересованность в углублении взаимодействия по вопросам подготовки кадров и приобретения продукции белорусского производства.

Во время посещения департамента исполнения наказаний МВД делегация ознакомилась с изделиями, которые выпускаются предприятиями ДИН для нужд правоохранительных органов.

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Тэги: Беларусь-Зимбабве Персона: Тандабанту Годвин Матанга Игорь Шуневич

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