Саснович впервые вышла в 1/16 финала «Уимблдона»

Со счетом 6:0, 6:4 Александра победила Тейлор Таунсенд из США, бывшую первую ракетку мира в юниорском рейтинге.

Саснович четвертый раз играет на «Уимблдоне» и пока дальше второго круга не проходила. Этот розыгрыш уже самый удачный для нее. Несмотря на итоговый результат, он уже запомнится победой в матче первого круга над 8-й ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии — 6:4, 4:6, 6:0.

Сейчас белоруска занимает 50-е место в рейтинге ВТА, а ее сегодняшняя соперница — 73-е. За попадание в 16 сильнейших теннисисток турнира Саснович поборется с представляющей Австралию россиянкой Дарьей Гавриловой. Сейчас та занимает 25-е место в рейтинге теннисисток, в августе 2017-го входила в топ-20.

Ранее с турнира выбыли Виктория Азаренко, Вера Лапко и Арина Соболенко.