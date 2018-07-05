В Лепеле 22-летнего солдата осудили за дедовщину

Суд Лепельского района рассмотрел уголовное дело о неуставных отношениях в армии.

Суд учел чистосердечное раскаяние виновного и отсутствие отягчающих обстоятельств, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Военнослужащий приговорен к году лишения свободы условно. Он также обязан отработать 100 часов на общественно- полезных работах и выплатить в доход государства 1 225 рублей.

«Обвиняемый С., проходя с января 2017 года срочную военную службу, желая показать свое мнимое превосходство над не состоящими с ним в отношении подчиненности военнослужащими инженерно-саперного батальона войсковой части более позднего срока призыва, то есть из низменных побуждений, находясь в спальном помещении инженерно-саперного батальона, в январе 2018 года применил в отношении них насилие, выраженное в нанесении ударов рукой в боксерской перчатке по скрещенным на лбу рукам трем потерпевшим, причинив тем самым потерпевшим физическую боль и побои», — говорится в сообщении.

Потерпевшие заявили, что претензий к нему не имеют и просили его строго не наказывать.