Католические монахини в Индии торговали детьми

Местная полиция задержала двух монахинь ордена «Сестры миссионерки любви», основанного матерью Терезой.

В поле зрения полиции филиал ордена попал после инцидента с новорожденным, пишет Би-би-си . Монахини должны были уведомить сотрудников Child Welfare Committee о малыше, которого направили в один из приютов в столице штата Ранчи, но не сделали этого. После расследования в благотворительной организации выяснили, что родившийся 1 мая ребенок был продан семейной паре из штата Уттар-Прадеш.

Уже установлено, что это был не единственный случай — торговля детьми велась на регулярной основе. «Выяснилось, что еще несколько детей также незаконно были проданы из этого приюта. Мы установили имена матерей этих детей и продолжаем расследование», — сообщил сотрудник полиции штата Нирай Синха.

Орден «Сестры миссионерки любви» был основан матерью Терезой в 1950 году. Сейчас в него входит более 3 тысяч монахинь.