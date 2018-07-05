Католические монахини в Индии торговали детьми

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Местная полиция задержала двух монахинь ордена «Сестры миссионерки любви», основанного матерью Терезой.

В поле зрения полиции филиал ордена попал после инцидента с новорожденным, пишет Би-би-си. Монахини должны были уведомить сотрудников Child Welfare Committee о малыше, которого направили в один из приютов в столице штата Ранчи, но не сделали этого. После расследования в благотворительной организации выяснили, что родившийся 1 мая ребенок был продан семейной паре из штата Уттар-Прадеш.

Уже установлено, что это был не единственный случай — торговля детьми велась на регулярной основе. «Выяснилось, что еще несколько детей также незаконно были проданы из этого приюта. Мы установили имена матерей этих детей и продолжаем расследование», — сообщил сотрудник полиции штата Нирай Синха.

Орден «Сестры миссионерки любви» был основан матерью Терезой в 1950 году. Сейчас в него входит более 3 тысяч монахинь.

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Тэги: католики монахини торговля детьми Индия

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