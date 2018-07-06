Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения.
«Ваша созидательная и многогранная деятельность сделала Казахстан сильным и независимым, а конструктивная и дальновидная внешняя политика получила широкое признание на международной арене», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба белорусского лидера.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление стратегического характера белорусско-казахстанских отношений.
«Убежден, что углубление двустороннего партнерства будет и далее служить интересам наших дружественных народов, развитию общего евразийского дома», — отметил глава белорусского государства.
Он пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, счастья и благополучия.
Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года. Действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. Рекордсмен по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве.
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