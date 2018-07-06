Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения

Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Ваша созидательная и многогранная деятельность сделала Казахстан сильным и независимым, а конструктивная и дальновидная внешняя политика получила широкое признание на международной арене», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление стратегического характера белорусско-казахстанских отношений.

«Убежден, что углубление двустороннего партнерства будет и далее служить интересам наших дружественных народов, развитию общего евразийского дома», — отметил глава белорусского государства.

Он пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, счастья и благополучия.

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года. Действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. Рекордсмен по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве.