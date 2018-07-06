6 июля на чемпионате мира по футболу в России начинаются четвертьфиналы

6 июля на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, начинается четвертьфинальная стадия. В пятницу состоятся два матча.

В 17:00 в Нижнем Новгороде на поле выйдут сборные Уругвая и Франции. На выход Уругвая в полуфинал букмекеры дают коэффициент 2.80, на проход Франции в следующую стадию – 1.48.

В 21:00 в Казани начнется матч 1/4 финала между Бразилией и Бельгией. На выход бразильцев в полуфинал букмекеры дают коэффициент 1.58, на проход Бельгии в следующую стадию – 2.46.