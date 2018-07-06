6 июля на чемпионате мира по футболу в России начинаются четвертьфиналы

/ Спорт
Просмотров: 403 Комментариев: 0

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

6 июля на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, начинается четвертьфинальная стадия. В пятницу состоятся два матча.

В 17:00 в Нижнем Новгороде на поле выйдут сборные Уругвая и Франции. На выход Уругвая в полуфинал букмекеры дают коэффициент 2.80, на проход Франции  в следующую стадию – 1.48.

В 21:00 в Казани начнется матч 1/4 финала между Бразилией и Бельгией. На выход бразильцев в полуфинал букмекеры дают коэффициент 1.58, на проход Бельгии  в следующую стадию – 2.46.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-ЧМ-2018

Другие материалы на эту тему:

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Нальют ли болельщикам ЧМ по футболу белорусского пива

Нальют ли болельщикам ЧМ по футболу белорусского пива

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте