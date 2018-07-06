Кондрусевич призвал власти сохранить историческую ценность Военного кладбища в Минске

Сохранить историческую ценность Военного кладбища в Минске призвал власти ииобщественные организации архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси.

«Совсем недавно состоялось торжественное открытие второй очереди мемориального комплекса «Тростенец» в урочище Благовщина на месте гитлеровского лагеря смерти — четвертого по количеству уничтоженных в нацистских концентрационных лагерях людей после Освенцима, Треблинки и Бухенвальда. Подобных мест в нашей стране много, и многие из них, в том числе и Куропаты, ждут того времени, когда память их жертв будет должным образом увековечена. Надеемся, что это время наступит», — отмечает Кондрусевич в своем обращении, размещенном на сайте костела catholic.by.

Вместе с тем «мы становимся свидетелями негативного отношения к нашей истории». «Одним из наиболее ярких свидетельств этого является так называемое «упорядочение» Военного кладбища в Минске — историко-культурной ценности Беларуси. На нем похоронены люди разных национальностей и вероисповеданий, знаменитые люди Беларуси, в том числе народные поэты Янка Купала и Якуб Колас», — пишет митрополит.

По его словам, никто не противится тому, что время от времени необходимо приводить в порядок кладбище. Однако это «не должно искажать историю». «Упорядочение, которое началось на Военном кладбище в Минске, часто связано с уничтожением памятников и надгробных крестов, как это было сделано на кладбище Крупцы, что на проспекте Победителей. Такой подход к делу уничтожает аутентичность кладбища как историко-культурной и религиозной ценности», — убежден Кондрусевич.

Исчезновение с них крестов «свидетельствует о смещении христианства — традиционной религии нашей Отчизны — на периферию жизни».

«Я обращаюсь к государственным властям Республики Беларусь и общественным организациям с призывом сделать все возможное, чтобы сохранить историческую ценность Военного кладбища в Минске, не допустить в будущем разорения святых мест, которыми являются места захоронения умерших, и сохранить нашу историю», — заканчивает обращение архиепископ Кондрусевич.