На десять суток арестован еще один защитник Куропат — Денис Урбанович

Активист оппозиции Денис Урбанович отбывает 10-суточный административный арест за участие в акции по защите Куропат. Активист находится в изоляторе временного содержания Минского района.

Фото belsat.eu

О судьбе Урбановича ничего не было известно с момента его задержания 30 июня. Как удалось выяснить правозащитникам, суд состоялся 1 июля, в отношении активиста было составлено девять протоколов по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Ранее за участие в акциях по защите урочища были оштрафованы председатель Партии БНФ Григорий Костусев и экс-лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

Административными 10-суточными арестами наказаны режиссер Алексей Турович и активист кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и общественные активистки Ольга Николайчик и Наталья Горячко.