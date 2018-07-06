Туроператор «Скай Флай Трэвел» аннулировал все туры после 6 июля

/ Общество
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Белорусский туроператор «Скай Флай Трэвел» сообщил о невозможности выполнения своих обязательств по забронированным ранее турам.

Фото sft.by

Туроператор вышел на рынок в августе 2017 года и предлагает отдых в Египте, Турции и Греции, имел собственные чартеры на египетском направлении, сообщает «Ежедневник».

«Нами были предприняты всевозможные меры для сохранения отдыха туристов на отмененных рейсах. Но в связи со сложившимися обстоятельствами мы вынуждены аннулировать все забронированные заявки с вылетом в период с 6 июля и далее», — говорится в рассылке туроператора своим партнерам.

Туроператор обещает полностью вернуть деньги по аннулированным турам.

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Тэги: отдых в Египте Скай Флай Трэвел туроператор

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