В ДТП легковушки и грузовика в Буда-Кошелевском районе погибли два человека

Смертельное ДТП легковушки и грузовика произошло недалеко от деревни Дербичи Буда-Кошелевского района.

В 4:05 житель агрогородка Полыковичи Могилевского района 1980 года рождения, управляя легковой машиной «Ниссан», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ».