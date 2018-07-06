В ДТП легковушки и грузовика в Буда-Кошелевском районе погибли два человека

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Смертельное ДТП легковушки и грузовика произошло недалеко от деревни Дербичи Буда-Кошелевского района.

В 4:05 житель агрогородка Полыковичи Могилевского района 1980 года рождения, управляя легковой машиной «Ниссан», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ».

Водитель «Ниссана» погиб на месте аварии. Ехавшие с легковушке в качестве пассажиров мужчина 1970 года рождения и женщина 1969 года рождения были госпитализированы. Женщина в 5:30 умерла в больнице, сообщает МВД.

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Тэги: ДТП Город: Буда-Кошелево

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