В ДТП легковушки и грузовика в Буда-Кошелевском районе погибли два человека
Просмотров: 622 Комментариев: 0
Смертельное ДТП легковушки и грузовика произошло недалеко от деревни Дербичи Буда-Кошелевского района.
В 4:05 житель агрогородка Полыковичи Могилевского района 1980 года рождения, управляя легковой машиной «Ниссан», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ».
Водитель «Ниссана» погиб на месте аварии. Ехавшие с легковушке в качестве пассажиров мужчина 1970 года рождения и женщина 1969 года рождения были госпитализированы. Женщина в 5:30 умерла в больнице,
Обсудим?