За победу на чемпионате мира Минспорта заплатит российским футболистам по 3,5 тыс. долларов

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Российские СМИ выяснили, какие призовые полагаются хозяевам чемпионата мира по футболу-2018 в случае их победы на турнире.

Так, за выигрыш ЧМ игрокам сборной России выплатят по 224 тысячи рублей (около 3,5 тыс. долларов) каждому, за второе место – по 112 тыс. рублей (около 1,77 тыс. долларов), за третье – по 67,2 тыс. рублей (около 1 тыс. долларов).

Тренерам предусмотрены более скромные премиальные: 107,2 тыс. рублей (1700 долларов), 52,8 тыс. (830 долларов) и 32 тыс. (500 долларов) соответственно.

При этом в Минспорта РФ отметили, что «обсуждать вопросы выплат вознаграждения спортсменам до итогов соревнований как минимум преждевременно, как максимум некорректно», пишет championat.com.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018

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