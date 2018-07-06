За победу на чемпионате мира Минспорта заплатит российским футболистам по 3,5 тыс. долларов

Российские СМИ выяснили, какие призовые полагаются хозяевам чемпионата мира по футболу-2018 в случае их победы на турнире.

Так, за выигрыш ЧМ игрокам сборной России выплатят по 224 тысячи рублей (около 3,5 тыс. долларов) каждому, за второе место – по 112 тыс. рублей (около 1,77 тыс. долларов), за третье – по 67,2 тыс. рублей (около 1 тыс. долларов).

Тренерам предусмотрены более скромные премиальные: 107,2 тыс. рублей (1700 долларов), 52,8 тыс. (830 долларов) и 32 тыс. (500 долларов) соответственно.