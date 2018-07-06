Завершено расследование гибели двух детей при обрушении на недострое в Могилеве

Завершено расследование уголовного дела по факту гибели малолетних детей в результате обрушения железобетонного перекрытия на незавершенном строительном объекте в Могилеве.

1 ноября 2017 года около 16 часов в МЧС поступило сообщение от местного жителя о том, что под плитой в строящемся здании зажаты двое детей.

Прибывшие спасатели извлекли тела школьников. После проведения реанимационных мероприятий сотрудниками скорой медицинской помощи констатирована смерть мальчика, 2007 года рождения, второй ребенок, 2008 года рождения, был доставлен в учреждение здравоохранение, где скончался 13 ноября.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ст. 144 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности) в отношении 43-летнего жителя Могилева, который на указанном земельном участке без соответствующего разрешения самовольно строил дом.

В ходе следствия установлено, что на земельном участке по адресу ул. Загородное шоссе, расположен жилой дом № 31, который на праве собственности принадлежал четверым гражданам, один из которых заложил фундамент отдельно стоящего от иных строений дома на данном участке без согласования с соответствующими службами. Однако строительство не завершил в связи со сменой места жительства. Право достроить дом с последующим выкупом собственник доверил своему знакомому. Официально оформить сделку купли-продажи не представилось возможным, поскольку на этом участке уже находилось самовольно возведенное строение другого собственника. Несмотря на это мужчина приступил к строительству дома, рассчитывая впоследствии оформить данное строение в установленном законом порядке. Однако в 2010 году Комитетом государственного контроля Могилевской области был выявлен факт незаконного строения, которое подлежало сносу, в связи с этим мужчина строительство прекратил.

Официально мужчина не являлся собственником незавершенного строительством объекта, на которого в соответствии с законодательством возложена ответственность по содержанию имущества.

Согласно заключению комиссионной строительно-технической экспертизы, причиной обрушения явилась длительное воздействие атмосферной влаги на строительные конструкции.

По результатам предварительного расследования отмечено, что 43-летний мужчина в сложившейся ситуации не мог предвидеть возможность наступления тяжких последствий в виде смерти граждан по причине аварийного состояния объекта. Уголовное преследование в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.

В отношении незавершенного строительством дома должностными лицами Могилевского городского исполнительного комитета вследствие халатности не было своевременно принято решение о сносе постройки.

В связи с этим параллельно следствием устанавливались обстоятельства ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского горисполкома.

В результате получены данные о том, что 46-летний житель Могилева, работая в должности главного специалиста управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома, а затем заместителя начальника и начальника вышеуказанного управления, не исполнил надлежащим образом служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло смерть двух малолетних.

Установив факт самовольного строительства жилого дома, игнорируя требования законодательства, обвиняемый не принял необходимых мер для принятия решения в порядке, определенном Гражданским кодексом Республики Беларусь. В дальнейшем мужчина самоустранился от осуществления контроля за разрешением по существу вопроса о судьбе постройки.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 428 (служебная халатность) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Причины и условия, способствовавшие совершению преступления, нашли свое отражение в представлении, внесённом в Могилевский областной исполнительный комитет.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета