За полугодие золотовалютные резервы Беларуси сократились почти на полмиллиарда долларов

В первом полугодии золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 483,9 млн долларов, свидетельствуют данные Национального банка.

В начале года ЗВР находились на уровне 7 млрд 315,3 млн долларов, а на 1 июля составили 6 млрд 831,4 млн долларов (в эквиваленте).

«За июнь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 108,2 млн долларов США (на 1,6%) после сокращения в мае 2018 года на 98,5 млн долларов США (на 1,4%)», — говорится в сообщении Нацбанка.

По информации регулятора, снижение уровня международных резервных активов по итогам июня обусловлено «плановым погашением» правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте примерно на 424 млн долларов, а также снижением стоимости монетарного золота.

Поддержанию уровня резервов способствовала покупка иностранной валюты Национальным банком на внутреннем рынке. Кроме того, резервы в июне пополнялись за счет взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и поступления средств от продажи на внутреннем рынке гособлигаций, номинированных в иностранной валюте.

Нацбанк отмечает, что с учетом необходимости выплат по внутреннему и внешнему госдолгу планируется обеспечить величину золотовалютных резервов на 1 января 2019 года не менее 6 млрд долларов.

В текущем году Беларусь на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего государственного долга должна направить 3,6 млрд долларов. Минфин ранее сообщал, что на две трети выплаты по госдолгу планируется осуществить за счет недолговых источников.