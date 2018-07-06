Ввиду невменяемости гомельчанин освобожден от уголовной ответственности за ограбление ювелирного магазина

/ Происшествия
Просмотров: 80 Комментариев: 0

Суд Центрального района Гомеля 5 июля рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ограбления (статья 206 УК), и освободил его от ответственности.

В середине апреля 2018 года молодой человек, находясь в помещении ювелирного магазина в Гомеле, в присутствии продавца открыто похитил 17 золотых ювелирных изделий (колье) стоимостью более 49 тысяч рублей. Грабитель был в капюшоне и солнцезащитных очках. Преступление милиция раскрыла по горячим следам.

Как сообщает Верховный суд, житель Гомеля освобожден от уголовной ответственности за совершение им общественно опасного деяния в состоянии невменяемости. К нему применены меры безопасности и лечения в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением.

Определение суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке, пишет БелаПАН.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ограбление суд невменяемость Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

В Жлобине за отказ госпитализировать пьяного осуждена фельдшер скорой

В Жлобине за отказ госпитализировать пьяного осуждена фельдшер скорой

В Могилеве суд взыскал 9 тысяч рублей с директора «Жилкомхоза»

В Могилеве суд взыскал 9 тысяч рублей с директора «Жилкомхоза»

«Самая лучшая бабушка». Судят женщину, сбросившую внучку с пятого этажа

«Самая лучшая бабушка». Судят женщину, сбросившую внучку с пятого этажа

В Могилеве судят работников морга, обманувших более 100 человек

В Могилеве судят работников морга, обманувших более 100 человек

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте