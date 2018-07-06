82-летняя минчанка заблудилась и почти сутки провела в лесу
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Вечером 5 июля в МЧС поступило сообщение о том, что в лесном массиве около деревни Березино потерялась минчанка 1936 года рождения.
Пенсионерка около 9 часов утра ушла из дома в деревне Березино в лес и заблудилась. В поисках участвовали сотрудники МЧС, РОВД Докшицкого района и местные жители. Связь с потерявшейся пенсионеркой поддерживалась по мобильному телефону.
В 4:50 6 июля женщина была найдена. Ее состояние было удовлетворительным, в медицинской помощи пенсионерка не нуждалась,
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