Заместитель генерального директора гомельского завода задержан по подозрению в коррупции

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Заместитель генерального директора ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», а также другие лица подозреваются в совершении коррупционных преступлений. 

Согласно материалам уголовного дела, замдиректора «ГЗЛиН» совместно с начальником отдела организовал закупку у одного из постоянных поставщиков комплектующих для нужд завода. За благоприятное решение вопроса, входящего в их компетенцию, генеральный директор предприятия-поставщика передал им в качестве взятки 1 миллион российских рублей (около 15,8 тыс. долларов).

Фигуранты уголовного дела, в том числе взяткодатель, задержаны правоохранителями с поличным.

Подозреваемые заключены под стражу. Готовятся материалы для предъявления им обвинений, сообщает Следственный комитет.

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Тэги: взятки коррупция Следственный комитет Город: Гомель

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