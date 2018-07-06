Заместитель генерального директора гомельского завода задержан по подозрению в коррупции

Заместитель генерального директора ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», а также другие лица подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Согласно материалам уголовного дела, замдиректора «ГЗЛиН» совместно с начальником отдела организовал закупку у одного из постоянных поставщиков комплектующих для нужд завода. За благоприятное решение вопроса, входящего в их компетенцию, генеральный директор предприятия-поставщика передал им в качестве взятки 1 миллион российских рублей (около 15,8 тыс. долларов).

Фигуранты уголовного дела, в том числе взяткодатель, задержаны правоохранителями с поличным.