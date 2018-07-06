Китай обвинил США в развязывании «крупнейшей торговой войны в истории»
Китай обвинил США в развязывании «крупнейшей торговой войны в истории экономики». Данное заявление КНР сделано в связи со вступлением в силу американских пошлин на китайский импорт.
Более того, в Пекине пообещали направить жалобу в ВТО на действия Вашингтона.
Напомним, 25%-е пошлины на импорт ряда китайских товаров в США вступили в силу в ночь на 6 июля. Их введение президент Дональд Трамп объяснял «нечестными торговыми практиками Китая»; они затронут рынок объемом в 34 миллиарда долларов, передает
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