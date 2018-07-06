Китай обвинил США в развязывании «крупнейшей торговой войны в истории экономики». Данное заявление КНР сделано в связи со вступлением в силу американских пошлин на китайский импорт.

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Более того, в Пекине пообещали направить жалобу в ВТО на действия Вашингтона.