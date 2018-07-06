Ночью в Узденском районе БМВ вылетел кювет: двое погибших

Ночью 6 июля недалеко от агрогородка Хотляны Узденского района произошло смертельное ДТП – легковой БМВ на транзитных номерах вылетел в кювет.

Медиками на месте происшествия была констатирована смерть двух мужчин: 1988 и 1990 годов рождения. Третий (1986 года рождения) с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимацию. Все трое — жители Узденского района.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст.317 Уголовного кодекса), сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета