В Бобруйске на предприятии руку рабочего затянуло в транспортировочную ленту

В Бобруйске 26-летний работник одного из частных предприятий получил телесные повреждения.

Фото Следственного комитета

Несчастный случай произошел 4 июня. Предприятие занимается переработкой вторичного сырья – автомобильных покрышек. Работник контролировал засорение вибросита текстилем. Желая почистить раму от текстиля, он взял щетку и стал сметать мусор, при этом щеткой дотронулся до нижнего края транспортировочной ленты. В результате правую руку со щеткой отбросило к верхнему краю и затянуло к ролику. Рабочий получил телесные повреждения в виде травматической ампутации кисти правой руки.

Следствием установлено, что пострадавший с 31 мая на данном предприятии работал неофициально в качестве подсобного рабочего.