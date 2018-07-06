Фотофакт. В Куропатах устанавливают новые деревянные кресты вместо старых

6 июля демократические активисты во главе с Дмитрием Дашкевичем устанавливают кресты в урочище Куропаты. Три новых деревянных креста устанавливаются на месте старых, пришедших в негодность.

За происходящим наблюдали директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович и заместитель председателя Минского райисполкома Александр Мякинник.

Миронович пытался помешать установке крестов, он заявил, что на территории спецлесхоза любые знаки могут быть установлены только по согласованию с властями. После того, как активисты не подчинились, директор лесхоза вызвал милицию.

Приехавшие на вызов сотрудники МВД переписали данные всех, кто принимает участие в установке крестов, и уехали. Следом уехали Миронович и Мякинник.

Заменить старые кресты новыми Дашкевич пытался еще неделю назад, 29 июня, но тогда машина с активистами, на которой перевозили кресты, была задержана милицией. Дашкевича и его товарищей на некоторое часов задержали, составили протокол по статье 12.17 КоАП (нарушение правил торговли и оказания услуг населению) и отпустили, кресты были конфискованы.

В тот же день в офис мебельной компании Дашкевича «Цесляры» приезжали сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД. Они пробыли там несколько часов, но в итоге уехали без составления каких-либо документов, отмечает БелаПАН.

Фото Сергея Сацюка