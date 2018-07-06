Более 450 тысяч долларов будет выделено на работу спецдокладчика ООН по Беларуси

На работу спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси в течение года из бюджета ООН планируется выделить 451 600 долларов.

Это следует из сопроводительных документов, представленных Совету ООН по правам человека (СПЧ) перед рассмотрением резолюции о продлении мандата 6 июля в Женеве.

В эту сумму включены расходы на поездки спецдокладчика в рамках исполнения его обязанностей. Это, в частности, три визита в Женеву по пять рабочих дней каждый для выступления на заседаниях СПЧ, участия в ежегодных консультациях со странами — членами СПЧ и верховным комиссаром ООН по правам человека и встреч со всеми заинтересованными лицами, а также один визит в Нью-Йорк на пять рабочих дней для представления доклада Генеральной ассамблее ООН и два рабочих визита по 10 дней каждый в Беларусь (если будет получено согласие белорусских властей).

В названную сумму также включены расходы на сопровождающих лиц во время визита в Беларусь, транспорт, обеспечение безопасности и другие нужды в ходе посещений Беларуси, на обеспечение перевода во время визитов, подготовку доклада и его перевод.

Данная сумма представлена секретариатом СПЧ на основе предварительных оценок.

6 июля СПЧ принял резолюцию о продлении мандата спецдокладчика по Беларуси на год. Спецдокладчик Миклош Харасти останется на этой должности до конца октября 2018 года. Осенью он должен представить доклад на сессии Генассамблеи ООН.