Более 450 тысяч долларов будет выделено на работу спецдокладчика ООН по Беларуси

В эту сумму включены расходы на поездки спецдокладчика в рамках исполнения его обязанностей. Это, в частности, три визита в Женеву по пять рабочих дней каждый для выступления на заседаниях СПЧ, участия в ежегодных консультациях со странами — членами СПЧ и верховным комиссаром ООН по правам человека и встреч со всеми заинтересованными лицами, а также один визит в Нью-Йорк на пять рабочих дней для представления доклада Генеральной ассамблее ООН и два рабочих визита по 10 дней каждый в Беларусь (если будет получено согласие белорусских властей).
В названную сумму также включены расходы на сопровождающих лиц во время визита в Беларусь, транспорт, обеспечение безопасности и другие нужды в ходе посещений Беларуси, на обеспечение перевода во время визитов, подготовку доклада и его перевод.
Данная сумма представлена секретариатом СПЧ на основе предварительных оценок.
6 июля СПЧ принял резолюцию о продлении мандата спецдокладчика по Беларуси на год. Спецдокладчик Миклош Харасти останется на этой должности до конца октября 2018 года. Осенью он должен представить доклад на сессии Генассамблеи ООН.
Новый спецдокладчик будет назначен председателем Совета ООН по правам человека во время сентябрьской сессии. Заявки от кандидатов на этот пост принимаются до 11 июля, отмечает БелаПАН.
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