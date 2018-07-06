Стало известно, почему в белорусской колонии объявил голодовку британский гражданин

Причиной голодовки британского подданного Алана Смита, который находится в исправительной колонии «Витьба-3», стал отказ в приеме продуктовой передачи.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Павел Левинов, у которого есть доверенность на право представлять интересы Смита, он неоднократно обращался к администрации колонии с просьбой разрешить ему встречу с заключенным для оказания ему правовой помощи — написания индивидуального обращения в КПЧ ООН.

Смит также просил разрешить встречу с правозащитником. Администрация колонии на эти просьбы ответила отказом.

Левинов уточнил, что продуктовые передачи Смит может получать один раз в три месяца. 27 июня правозащитник планировал передать ему передачу. Однако 20 июня на британца было наложено взыскание, в связи с чем Смит в очередной раз был лишен возможности получить посылку. После этого Смит объявил голодовку.

По словам Левинова, 27 июня он посещал колонию, но встретиться со Смитом не смог.

«В приеме продуктовой передачи было отказано, — сказал правозащитник. — Как пояснил начальник отдела исправительного процесса майор внутренней службы Александр Овсяник, Смит лишен передачи в связи с наложением на него 20 июня 2018 года взыскания за «покидание локального участка», но не смог пояснить, что конкретно это означает. Фактически нам известно, что Алану было объявлено взыскание за то, что он общался с другим заключенным, который знает английский язык».

Левинов уточнил, что данная продуктовая передача была последней, так как дата получения следующей передачи приходится на 27 сентября, когда Смит должен быть освобожден.

Правозащитник отметил, что ему все же удалось передать Смиту контактные линзы и впервые почти за два года заключения литературу на английском языке.

Алан Смит прекратил голодовку 28 июня, после того как его посетил британский консул. В этот же день ему разрешили позвонить жене Магдалене Волиньска.

13 июля 2017 года суд Глубокского района Витебской области признал Смита виновным в организации незаконной миграции в Евросоюз через Беларусь шести граждан Ирака и приговорил к двум годам лишения свободы в условиях общего режима.

Вместе с ним осуждены два белоруса: Арсений Рачковский и Ольга Граховская приговорены соответственно к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и трем годам и одному месяцу в колонии общего режима.

В суде Смит заявил, что считает приговор несправедливым и незаконным. По словам британца, его права многократно нарушались и он невиновен.