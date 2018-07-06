В Минске погиб 29-летний военнослужащий

Офицер Алексей Мензуренко умер в общежитии после травмы в воинской части в Уручье.

Алексей служил в 120-й отдельной механизированной бригаде. Он упал на территории парка техники, получил травму головы, но был доставлен не в медицинское учреждение, а в общежитие — там и умер, сообщает TUT.by .

«Вчера Лешку похоронили вместе с отцом, в один день. Люди шли за двумя гробами, — рассказала родственница погибшего офицера. — Из Минска приехали ребята, коллеги Алексея, играл оркестр. Что с ним конкретно случилось, толком никто не знает, кажется, была гематома. Тело Алексея пять дней пролежало в морге, а 3 июля после продолжительной болезни умер отец Алешки. Их решили похоронить рядом».

Вскрытие показало, что у него «тупая травма головы». Мать Светлана добавила, что подробностей не знает: сын сам упал, его толкнули или ударили. В его комнату в общежитии женщина не смогла попасть, она была опечатана.