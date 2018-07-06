На Брестчине изъяли 14 тысяч литров контрафактного алкоголя
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Спиртосодержащая жидкость содержалась в 2,8 тысячах пластиковых емкостях объемом 5 литров каждая.
Сотрудники ОБЭП на территории Брестской области задержали большегрузный автомобиль, который вез в Гродненскую область 14 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, передает УВД Гродненского облисполкома. У владельца транспортного средства не было сопроводительных документов. Товар пришлось изъять.
По предварительным подсчетам, стоимость контрафакта составляет 280 тысяч рублей.
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