На Брестчине изъяли 14 тысяч литров контрафактного алкоголя

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Спиртосодержащая жидкость содержалась в 2,8 тысячах пластиковых емкостях объемом 5 литров каждая.

Сотрудники ОБЭП на территории Брестской области задержали большегрузный автомобиль, который вез в Гродненскую область 14 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, передает УВД Гродненского облисполкома. У владельца транспортного средства не было сопроводительных документов. Товар пришлось изъять.

По предварительным подсчетам, стоимость контрафакта составляет 280 тысяч рублей. 

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Тэги: контрабанда спиртного алкоголь ОБЭП

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