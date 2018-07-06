Возле болгарского курорта обнаружили 50-кратное превышение радиации

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Радиационный фон на пляже Вромос, который располагается неподалеку от курорта Черноморец​, превысил норму.

Местами уровень гамма-излучения превосходит норму в 50 раз, сообщает BNR.bg.

Фото: bnr.bg

Cпециалисты не советуют находиться на пляже длительное время, поскольку превышение предельно допустимой дозы радиации может оказать канцерогенный эффект и привести к генетическим мутациям, которые могут проявиться несколькими годами позже.

В 80-х годах прошлого века залив Вромос использовался как хранилище для отходов, включая и радиоактивные, из медных шахт. Повышение радіаціонного фона наблюдается в течение последних двух лет.

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Тэги: радиация радиационный фон отдых в Болгарии Город: Бургас

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