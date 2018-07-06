МИД возмущен продлением мандата спецдокладчика ООН по Беларуси

Беларусь не признает решение о продлении мандата специального докладчика ООН по правам человека в Беларуси еще на один год и считает его абсурдным.

«Резолюция является абсурдом по замыслу и по сути. Мы отвергаем этот документ как политизированный и искажающий реальное положение дел в нашей стране», — передает БелаПАН слова Анатолия Глаза, пресс-секретаря МИД.

По его словам, весьма показателен тот факт, что в поддержку резолюции выступило меньшинство членов Совета по правам человека. «Из 46 членов СПЧ проголосовало против и воздержалось 27 участников. К сожалению, подобное политическое манипулирование становится в последнее время весьма распространенной практикой в деятельности ряда международных структур, — подчеркнул пресс-секретарь. — Более того (и это выглядит комично), резолюция принята на фоне серьезных проблем с правами и свободами человека в государствах, которые ее внесли и голосовали в поддержку».

Во внешнеполитическом ведомстве считают: «Инициаторам пора признать, что и резолюция, и так называемый спецдокладчик — это затасканные механизмы, которые полностью дискредитировали себя в работе с Беларусью». «Более бесполезного инструмента по данной теме сложно придумать», — сказал представитель МИД.

Мандат спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси продлен еще на один год. Соответствующая резолюция принята на 38-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве. За принятие резолюции проголосовали 19 стран, против — 6 (Бурунди, Венесуэла, Египет, Китай, Куба, ОАЭ), воздержалась 21 страна. Спецдокладчик подготовит доклад о положении в области прав человека в Беларуси и представит его на 41-й сессии СПЧ (июнь 2019) и 74-й сессии Генассамблеи (октябрь 2019).