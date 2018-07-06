ЧМ-2018. Франция победила Уругвай и стала первым полуфиналистом

/ Спорт
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Матч прошел в Нижнем Новгороде и закончился со счетом 2:0.

На 40-й минуте забил Варан, на 61-й — Гризманн.

  • ФРАНЦИЯ: Лорис — Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе (Дембеле, 87), Гризманн (Фекир, 93+), Толиссо (Н'Зонзи, 79), Жиру;
  • УРУГВАЙ: Муслера — Хименес, Годин, Касерес, Бентанкур (Родригес, 59), Нандес (Уррета, 73), Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Стуани (Гомес, 59). 

Сегодня в Казани сыграют Бельгия и Бразилия. Остальные полуфиналисты определятся завтра: Швеция сразится с Англией в Самаре, а Россия — с Хорватией в Сочи.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: Большой футбол футбол-ЧМ-2018 сборная Франции Город: Нижний Новгород

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