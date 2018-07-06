ЧМ-2018. Франция победила Уругвай и стала первым полуфиналистом

Матч прошел в Нижнем Новгороде и закончился со счетом 2:0.

На 40-й минуте забил Варан, на 61-й — Гризманн.

ФРАНЦИЯ: Лорис — Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе (Дембеле, 87), Гризманн (Фекир, 93+), Толиссо (Н'Зонзи, 79), Жиру;

Лорис — Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе (Дембеле, 87), Гризманн (Фекир, 93+), Толиссо (Н'Зонзи, 79), Жиру; УРУГВАЙ: Муслера — Хименес, Годин, Касерес, Бентанкур (Родригес, 59), Нандес (Уррета, 73), Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Стуани (Гомес, 59).

Сегодня в Казани сыграют Бельгия и Бразилия. Остальные полуфиналисты определятся завтра: Швеция сразится с Англией в Самаре, а Россия — с Хорватией в Сочи.