Пьяные литовцы обстреляли роддом в Вильнюсе

Двое нетрезвых военных из батальона улан имени Великой княгини Бируте и их гражданский товарищ стреляли из пневматического пистолета по палате роддома на улице Тызенгауза.

В организме мужчин 1992 года рождения было 1,76, 2,04 и 1,78 промилле, передает Delfi.lt . Подозреваемых закрыли в КПЗ. У них обнаружили и изъяли пневматический пистолет Swiss Arms.

Представитель Литовской армии капитан Гинтаутас Цюнис сказал, что задержанные — профессиональные военные, которые остались служить в армии после окончания обязательной службы. «О дальнейшей их службе в армии не может быть и речи», — уточнил Цюнис.