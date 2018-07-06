Пьяные литовцы обстреляли роддом в Вильнюсе

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Двое нетрезвых военных из батальона улан имени Великой княгини Бируте и их гражданский товарищ стреляли из пневматического пистолета по палате роддома на улице Тызенгауза.

В организме мужчин 1992 года рождения было 1,76, 2,04 и 1,78 промилле, передает Delfi.lt. Подозреваемых закрыли в КПЗ. У них обнаружили и изъяли пневматический пистолет Swiss Arms.

Представитель Литовской армии капитан Гинтаутас Цюнис сказал, что задержанные — профессиональные военные, которые остались служить в армии после окончания обязательной службы. «О дальнейшей их службе в армии не может быть и речи», — уточнил Цюнис.

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Тэги: литовская армия пьяные солдаты пьянство в армии роддом Персона: Гинтаутас Цюнис Город: Вильнюс

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