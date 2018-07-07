На барановичском автовокзале женщина родила прямо на перроне

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Настоящий переполох на барановичском автовокзале вызвали вечером в пятницу, шестого июля, роды женщины.

Фото носит иллюстративный характер

Инцидент, о котором сообщают очевидцы, произошел примерно в 18:00, пишет Intex-press.

Роды начались, когда женщина с 12-летним мальчиком заходила в вокзал.

У Ксении Жук и Артема Лукьяненко из Naviband родился сынишка

По словам девушки, которая находилась рядом, все произошло очень быстро. До приезда бригады скорой помощи, две женщины пережали ребенку пуповину. Рожденную девочку укутали в кофту, которую принесли работники станции.

На данный момент известно, что это были третьи роды женщины.

Недавно сообщалось, что у известной в прошлом теннисистки, а сейчас дизайнера одежды под собственным брендом Candy Lady Ольги Барабанщиковой 24 июня родилась дочь. Для 38-летней Барабанщиковой это первый ребенок.

 

Фото pixabay.com

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Тэги: роды Город: Барановичи

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