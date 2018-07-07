Рекордный приплод: в Минском зоопарке вылупились 17 крокодиловых кайманят

/ Общество
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В Минском зоопарке большая радость: пара крокодиловых кайманов Мальчик и Девочка принесла невероятно большое потомство. На свет вылупилось 17 детенышей.

Настолько большого приплода еще не было. К примеру, в 2016 году вылупилось три кайманенка, а в 2017-м – один. «Появление аж 17 детенышей кайманов можно считать невероятной удачей», - отметили в зоопарке.

В настоящее время новые «минчане» проходят адаптацию в террариуме на карантине.

Через несколько дней их начнут кормить, сперва тараканами или сверчками, позже – мелкими рыбками и кусочками мяса.

Крокодиловый кайман является некрупным аллигатором с достаточно длинной, суженной спереди мордой и крупными зубами. Матерые самцы этого вида достигают двух метров в длину (самки – около 1,4 м). Масса тела большинства взрослых особей колеблется от 7 до 40 килограммов.

 

Фото Минского зоопарка

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Тэги: Минский зоопарк крокодил Город: Минск

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