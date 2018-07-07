Стали известны финалисты национального отбора на детское «Евровидение»

/ Культура
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Десять претендентов поборются за право представить Беларусь на детском песенном конкурсе «Евровидение-2018».

По решению жюри национального отборочного конкурса в финал прошли:

  • Артем Скороль (Ошмяны);
  • Елизавета Мея (Жодино);
  • Мария Гулевич (Минск);
  • Даниэль Алекс Ястремский (Минск);
  • Ангелина Ярощук (Минск);
  • группа «Мята» (Минск);
  • Никита Белько (Минск);
  • Мария Жилина (Минск);
  • Ярослав Соколиков (Минск);
  • группа Мonkey Tops (Минск).

Всего на заветный финал претендовали 62 участника в возрасте от 9 до 14 лет.

Сегодня в полдень пройдет жеребьевка, по результатам которой исполнители узнают свои порядковые номера выступления на финальном шоу, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, которая является организатором национального отбора. Планируется, что гала-концерт пройдет в Минске не позднее 15 сентября.

Международный детский конкурс «Евровидение-2018» пройдет в этом году в Минске. Такое решение принял Европейский вещательный союз.

Победительницей прошлогоднего конкурса стала россиянка Полина Богусевич.

Представлявшая Беларусь Хелена Мерааи с композицией «Я самая» заняла 5-е место, набрав 149 баллов. Профессиональное жюри поставило Беларусь на пятое место (80 баллов), по результатам онлайн-голосования Беларусь стала четвертой (69 баллов).

 

 

Напомним, Беларусь участвует в детском «Евровидении» с момента его основания — с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007-м — Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями».

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Тэги: детское Евровидение-2018 детское Евровидение

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