Стали известны финалисты национального отбора на детское «Евровидение»

Десять претендентов поборются за право представить Беларусь на детском песенном конкурсе «Евровидение-2018».

По решению жюри национального отборочного конкурса в финал прошли:

Артем Скороль (Ошмяны);

Елизавета Мея (Жодино);

Мария Гулевич (Минск);

Даниэль Алекс Ястремский (Минск);

Ангелина Ярощук (Минск);

группа «Мята» (Минск);

Никита Белько (Минск);

Мария Жилина (Минск);

Ярослав Соколиков (Минск);

группа Мonkey Tops (Минск).

Всего на заветный финал претендовали 62 участника в возрасте от 9 до 14 лет.

Сегодня в полдень пройдет жеребьевка, по результатам которой исполнители узнают свои порядковые номера выступления на финальном шоу, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, которая является организатором национального отбора. Планируется, что гала-концерт пройдет в Минске не позднее 15 сентября.

Международный детский конкурс «Евровидение-2018» пройдет в этом году в Минске. Такое решение принял Европейский вещательный союз.

Победительницей прошлогоднего конкурса стала россиянка Полина Богусевич.

Представлявшая Беларусь Хелена Мерааи с композицией «Я самая» заняла 5-е место, набрав 149 баллов. Профессиональное жюри поставило Беларусь на пятое место (80 баллов), по результатам онлайн-голосования Беларусь стала четвертой (69 баллов).

Напомним, Беларусь участвует в детском «Евровидении» с момента его основания — с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007-м — Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями».