В Канаде три блогера погибли, сорвавшись с вершины водопада

Трагедия произошла на водопаде Шеннон Фолс – три популярных блогера с YouTube-канала High On Life погибли сорвавшись с его вершины (с высоты примерно 30 метров).

Фото bielousov.com

Местные СМИ сообщают, что троица – Райкер Гэмбл, Меган Скрейпер и Алексей Лях – купалисьи погибли упав с вершины водопада Шеннон Фолс.

Как отмечается, видеоблогеры купались, когда девушка подскользнулась и начала падать. Поспешившие ей на помощь мужчины также не удержались на скользкой поверхности.