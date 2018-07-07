В Канаде три блогера погибли, сорвавшись с вершины водопада

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Трагедия произошла на водопаде Шеннон Фолс – три популярных блогера с YouTube-канала High On Life погибли сорвавшись с его вершины (с высоты примерно 30 метров).

Фото bielousov.com

Местные СМИ сообщают, что троица – Райкер Гэмбл, Меган Скрейпер и Алексей Лях – купалисьи погибли упав с вершины водопада Шеннон Фолс.

Как отмечается, видеоблогеры купались, когда девушка подскользнулась и начала падать. Поспешившие ей на помощь мужчины также не удержались на скользкой поверхности.

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Тэги: Канада водопад Персона: Райкер Гэмбл Меган Скрейпер и Алексей Лях

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