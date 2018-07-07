Лукашенко уезжает веселиться на малую родину

Глава белорусского государства проведет сегодня время на своей малой родине, где в агрогородке Александрия (Шкловский район) пройдет традиционный праздник «Александрия собирает друзей».

Открытие праздника «Александрия собирает друзей» в 2017 году / Фото из архива пресс-службы президента

По словам Александра Лукашенко, это мероприятие на живописном берегу Днепра является «нашим наследием».

«В нем все то, что так характерно белорусам: наш национальный колорит, гармония с природой, любовь к своим традициям и истории, поиск счастья и стремление к заветной цели, – подчеркнул он на открытии праздника в прошлом году. – А еще, конечно же, гостеприимство! Купальский фестиваль «Александрия собирает друзей» уже давно стал международным… Такие встречи – лучшая народная дипломатия, открывающая людям нашу самобытную и прекрасную страну».

Официальный белорусский лидер подчеркнул, что каждый его приезд на малую родину «вдохновляет и придает силы».