Лукашенко уезжает веселиться на малую родину
Глава белорусского государства проведет сегодня время на своей малой родине, где в агрогородке Александрия (Шкловский район) пройдет традиционный праздник «Александрия собирает друзей».
По словам Александра Лукашенко, это мероприятие на живописном берегу Днепра является «нашим наследием».
«В нем все то, что так характерно белорусам: наш национальный колорит, гармония с природой, любовь к своим традициям и истории, поиск счастья и стремление к заветной цели, – подчеркнул он на открытии праздника в прошлом году. – А еще, конечно же, гостеприимство! Купальский фестиваль «Александрия собирает друзей» уже давно стал международным… Такие встречи – лучшая народная дипломатия, открывающая людям нашу самобытную и прекрасную страну».
Официальный белорусский лидер подчеркнул, что каждый его приезд на малую родину «вдохновляет и придает силы».
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