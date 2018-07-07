Сбежавшую из дома 15-летнюю маму нашли спустя две недели

Вновь сбежавшую из дома 15-летнюю жительницу деревни Старомлыны (Дрогичинский район) Диану Морозову нашли в Борисове.

О судьбе девушки не было ничего известно две недели. Она в очередной раз сбежала из дома 20 июня.

Ранее сообщалось, что она недавно стала мамой – новорожденный был передан в дом ребенка. После этого родители Дианы оформили опекунство и забрали мальчика в семью.

Обнаружить девушку помогла местная жительница, которая узнала в одной из покупательниц магазина разыскиваемую.

В настоящий момент Диана находится под присмотром медиков, которые должны определить состояние ее здоровья.

Нынешнее исчезновение уже не первое в юной жизни сельчанки. Она не раз убегала из дома, бродяжничала, занималась проституцией.