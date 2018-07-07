Сбежавшую из дома 15-летнюю маму нашли спустя две недели

/ Общество
Просмотров: 689 Комментариев: 0

Вновь сбежавшую из дома 15-летнюю жительницу деревни Старомлыны (Дрогичинский район) Диану Морозову нашли в Борисове.

О судьбе девушки не было ничего известно две недели. Она в очередной раз сбежала из дома 20 июня.

Ранее сообщалось, что она недавно стала мамой – новорожденный был передан в дом ребенка. После этого родители Дианы оформили опекунство и забрали мальчика в семью.

Обнаружить девушку помогла местная жительница, которая узнала в одной из покупательниц магазина разыскиваемую.

В настоящий момент Диана находится под присмотром медиков, которые должны определить состояние ее здоровья.

Нынешнее исчезновение уже не первое в юной жизни сельчанки. Она не раз убегала из дома, бродяжничала, занималась проституцией.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пропал человек Персона: Диана Морозова Город: Борисов

Другие материалы на эту тему:

Пропавший в Бресте слепой россиянин нашелся в Москве

Пропавший в Бресте слепой россиянин нашелся в Москве

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте