Москвич чуть не погиб, застряв в «золотом туалете»

Сотрудники московского городского управления МЧС пришли на помощь мужчине, который едва не погиб, застряв в биотуалете на улице 1905 года.

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Утром в пятницу москвич зашел в кабинку (жители окрестных домов называют ее «золотым туалетом» из-за цвета, в который она окрашена), сделал свои дела, но не смог выбраться из-за сломавшегося замка.

Самостоятельные попытки выбраться из «плена» ни к чему не привели. Почувствовав, что ему не хватает воздуха, мужчина вызвал спасателей.