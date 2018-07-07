Москвич чуть не погиб, застряв в «золотом туалете»

/ Мир
Просмотров: 93 Комментариев: 0

Сотрудники московского городского управления МЧС пришли на помощь мужчине, который едва не погиб, застряв в биотуалете на улице 1905 года.

Фото pixabay.com

Утром в пятницу москвич зашел в кабинку (жители окрестных домов называют ее «золотым туалетом» из-за цвета, в который она окрашена), сделал свои дела, но не смог выбраться из-за  сломавшегося замка.

Самостоятельные попытки выбраться из «плена» ни к чему не привели. Почувствовав, что ему не хватает воздуха, мужчина вызвал спасателей.

Прибывшие на место происшествия медики оазали ервую помощь пострадавшему – сделали успокоительный укол и дали кислородную маску, пишет «МК».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: биотуалет Город: Москва

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте