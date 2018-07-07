Индийский футболист умер после попытки повторить движение Месси

Сагар Дас из Калькутты во время игры попытался принять пас от партнера по команде в стиле Месси, но потерял равновесие, упал и получил удар мячом в грудь.

Футболист потерял сознание и умер в больнице в Камархати, передает India Today .

Как сообщил двоюродный брат умершего Самар Койал, молодой человек был поклонником Месси и следил за всеми матчами проходящего сейчас чемпионата мира по футболу в России.

Лионель Месси — капитан сборной Аргентины по футболу, пятикратный обладатель «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира. В составе «Барселоны» он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.