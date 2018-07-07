На минской улице Омельянюка подожгли три автомобиля

Вокруг сгоревших машин нашли куриные тушки, свиные уши и языки, бумажки в виде долларов и предметы, похожие на гильзы.

Сообщение о возгорании трех машин поступило спасателям 7 июля в 5.46 — они его ликвидировали, передает МЧС. У Mazda Premacy и Toyota Avensis повреждены моторный отсек и салон, а у Mazda 323 — салон и задняя часть машины.

Фото: пресс-служба МЧС

В ходе осмотра обнаружены три канистры под автомобилями, подвергшимися возгоранию, и еще одна невоспламенившаяся канистра с жидкостью под днищем транспортного средства. По периметру площадки разбросаны странные предметы: куриные тушки, свиные уши и языки, бумажки в виде долларов. Кроме того, разлита красная краска и рассыпаны предметы, похожие на гильзы.

Фото: пресс-служба МЧС

По факту поджога машин возбуждено уголовное дело.