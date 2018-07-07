На минской улице Омельянюка подожгли три автомобиля

/ Происшествия
Просмотров: 551 Комментариев: 0

Вокруг сгоревших машин нашли куриные тушки, свиные уши и языки, бумажки в виде долларов и предметы, похожие на гильзы.

Сообщение о возгорании трех машин поступило спасателям 7 июля в 5.46 — они его ликвидировали, передает МЧС. У Mazda Premacy и Toyota Avensis повреждены моторный отсек и салон, а у Mazda 323 — салон и задняя часть машины.

Фото: пресс-служба МЧС

В ходе осмотра обнаружены три канистры под автомобилями, подвергшимися возгоранию, и еще одна невоспламенившаяся канистра с жидкостью под днищем транспортного средства. По периметру площадки разбросаны странные предметы: куриные тушки, свиные уши и языки, бумажки в виде долларов. Кроме того, разлита красная краска и рассыпаны предметы, похожие на гильзы. 

Фото: пресс-служба МЧС

По факту поджога машин возбуждено уголовное дело.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: поджог автомобилей СК МЧС Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

«Для них женщина, что половая тряпка». Как инженер потеряла работу в МЧС

«Для них женщина, что половая тряпка». Как инженер потеряла работу в МЧС

За 2 тысячи долларов — 2,5 года колонии

За 2 тысячи долларов — 2,5 года колонии

Пожарные «зажигали» в центре Минска

Пожарные «зажигали» в центре Минска

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте