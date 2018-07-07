В Беларуси будет до 28 градусов тепла

Завтра, 8 июля, в стране будет летняя погода. По юго-западу ожидается до 28 градусов.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В целом прогнозируется переменная облачность. На востоке Витебщины пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.

Ветер будет северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов, а днем — 20-26, по юго-западу — до 28.