В Беларуси будет до 28 градусов тепла

/ Общество
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Завтра, 8 июля, в стране будет летняя погода. По юго-западу ожидается до 28 градусов. 

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В целом прогнозируется переменная облачность. На востоке Витебщины пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.

Ветер будет северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов, а днем — 20-26, по юго-западу — до 28.

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Тэги: прогноз погоды жара

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