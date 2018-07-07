Видеофакт. Британское посольство в Минске опять поддержало ЛГБТ

Шестеро сотрудников посольства снялись возле входа в здание дипмиссии в цветах флага ЛГБТ.

«Сегодня в 46-й раз проходит ежегодный Лондонский прайд в честь истории и достижений сообщества ЛГБТ+. Чтобы поддержать Лондонский прайд, команда Посольства Великобритании в Беларуси оделась в цвета радужного флага», — сообщается в профиле посольства в Instagram.

Прошла акция посольства в поддержку секс-меньшинств вызвала негативную реакцию части общества и силовиков.