Видеофакт. Британское посольство в Минске опять поддержало ЛГБТ

/ Общество
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Шестеро сотрудников посольства снялись возле входа в здание дипмиссии в цветах флага ЛГБТ.

«Сегодня в 46-й раз проходит ежегодный Лондонский прайд в честь истории и достижений сообщества ЛГБТ+. Чтобы поддержать Лондонский прайд, команда Посольства Великобритании в Беларуси оделась в цвета радужного флага», — сообщается в профиле посольства в Instagram.

Прошла акция посольства в поддержку секс-меньшинств вызвала негативную реакцию части общества и силовиков.

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Тэги: Беларусь-Великобритания ЛГБТ гей-парад Персона: Фиона Гибб Город: Минск

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