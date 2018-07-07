Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018 по футболу

Сборная Англии стала полуфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

7 июля в Самаре Англия обыграла команду Швеции со счетом 2:0. На 30-й минуте ударом головой счет открыл Харри Магуйар, а на 59-й минуте также головой забил Деле Алли.

Англия вышла в полуфинал чемпионата мира впервые после 1990 года. Следующий соперник англичан определится сегодня вечером в матче Россия — Хорватия.

Первая полуфинальная пара определилась накануне: Франция — Бельгия.