Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018 по футболу

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Сборная Англии стала полуфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

 

 

7 июля в Самаре Англия обыграла команду Швеции со счетом 2:0. На 30-й минуте ударом головой счет открыл Харри Магуйар, а на 59-й минуте также головой забил Деле Алли.

Англия вышла в полуфинал чемпионата мира впервые после 1990 года. Следующий соперник англичан определится сегодня вечером в матче Россия — Хорватия.

Первая полуфинальная пара определилась накануне: Франция — Бельгия.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 футбол-Англия Персона: Деле Алли Харри Магуайр

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