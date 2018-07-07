Беларусь хочет привлечь российских пассажиров в аэропорт Витебска

/ Экономика
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Использование аэропорта «Витебск» для перевозки российских и белорусских пассажиров обсудили на встрече министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак и замгубернатора Смоленской области Ростислав Ровбель.

Заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и соседнего российского региона состоялось в Смоленске 6 июля, сообщает пресс-служба Минтранса.

В частности, стороны обсудили вопрос использования международного аэропорта «Витебск» для организации авиаперевозок в города Краснодарского края, Санкт-Петербург и другие города России.

Как сообщалось ранее, в Беларуси разработана концепция развития региональных аэропортов. Наша страна предлагает Смоленской области, у которой нет собственного международного аэропорта, использовать витебский аэропорт как основной для этого российского региона.

Аэропорт «Витебск» получил статус международного в 1996 году и в настоящее время является филиалом ГП «Белаэронавигация». Кроме чартерных летом выполняются регулярные рейсы авиакомпании «Белавиа» до Калининграда и обратно два раза в неделю.

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Тэги: аэропорт аэропорт «Витебск» Персона: Анатолий Сивак Ростислав Ровбель Город: Смоленск

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