Беларусь хочет привлечь российских пассажиров в аэропорт Витебска

Использование аэропорта «Витебск» для перевозки российских и белорусских пассажиров обсудили на встрече министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак и замгубернатора Смоленской области Ростислав Ровбель.

Заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и соседнего российского региона состоялось в Смоленске 6 июля, сообщает пресс-служба Минтранса.

В частности, стороны обсудили вопрос использования международного аэропорта «Витебск» для организации авиаперевозок в города Краснодарского края, Санкт-Петербург и другие города России.

Как сообщалось ранее, в Беларуси разработана концепция развития региональных аэропортов. Наша страна предлагает Смоленской области, у которой нет собственного международного аэропорта, использовать витебский аэропорт как основной для этого российского региона.