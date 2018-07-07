Лукашенко: нам жизненно необходимо возвращаться к истокам

Александр Лукашенко на свою малую родину приезжает с большим трепетом, чувством радости и гордости. Об этом он заявил 7 июля на празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

Фото: belta.by

Он отметил, что Александрия, собравшая на праздник друзей из разных стран, играет самыми яркими красками, сообщает пресс-служба президента.

«Именно в этот день, в эту ночь мы особенно чувствуем сакральную связь с родной землей, предками и друг с другом. Поэтому так хочется вырваться из городской жизни и стать ближе к природе — ее красоте и живительной силе, напитаться доброй энергией солнца, дождя, вдохнуть ароматы трав и леса, насладиться прохладой рек и озер», — сказал глава государства.

По его мнению, в этом и заключается смысл пережившей многие столетия традиции отмечать Купалье — праздник, напоминающий о простых человеческих радостях, оценить которые можно только замедлив свой привычный ритм.

«И как бы ни сложилась наша судьба, куда бы ни забросила, нам жизненно необходимо возвращаться к истокам. Туда, где пейзажи оживают сюжетами из детства и юности, где глубоко пущены корни родового дерева. Пусть даже и мысленно, но мы должны держаться за этот маленький мир, откуда начался наш путь в большую жизнь. Этот мир и есть наша папараць-кветка. В нем и обретаем мы свою силу, опору и счастье. Он наш оберег», — убежден президент.

«С большим трепетом, чувством радости и гордости я приезжаю на свою малую родину. Для меня этот край всегда будет особенным. Но таким же важным и дорогим сердцу, как любой другой уголок моей Беларуси — удивительной, красивой, с добрым, трудолюбивым и гостеприимным народом», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что фестиваль проходит под знаком дружбы народов. Он так и задумывался — как праздник, объединяющий соседей.

«Людей, предки которых в былые времена так же красиво и дружно встречали ночь на Ивана Купалу на берегах Днепра - могучей реки, соединяющей и питающей земли Беларуси, России и Украины, — сказал Александр Лукашенко. — Связь наших народов, основанная на общей вековой истории, обычаях и традициях, всегда будет выше любых политических интересов и амбиций».

По его словам, она возникла из пережитых вместе трудных и славных времен, переплелась общими культурными событиями, укрепилась семейными союзами. «Сделала нас сильными в нашем духовном единстве», — заявил белорусский лидер.

Президент констатировал, что узы славянского родства столетиями испытывались на прочность. «И там, где в разные времена политики и государственные деятели обрывали эти нити, народ поднимал их и находил путь друг к другу, оставаясь верным зову сердца и крови», — обратил внимание Лукашенко.

«Александрия сегодня принимает не просто гостей из близких нам стран, а самых родных людей. Мы рады встречать эту праздничную ночь вместе. Уверен, что купальские огни, зажженные в эти дни, станут символом почитания национальных традиций, нашего единства, сплоченности и преемственности всех поколений. Позовут белорусов на их малую родину, напомнят о родных людях, согреют сердца добрыми воспоминаниями», — добавил Лукашенко.

***

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в восьмой раз проходит в агрогородке Александрия Шкловского района на берегу Днепра. Как сообщают организаторы, ожидается более ста тысяч гостей. Запланированы выступления полутора тысяч артистов из семи стран.

Тема Года малой родины легла в основу субботнего театрализованного представления. В воскресенье посвятят Дням культуры Украины. В масштабном празднике примут участие более трёхсот артистов из соседней страны.