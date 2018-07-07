Фотофакт. «Купалье» в Александрии накрыло грозовой тучей

«Как всегда что-то пошло не так. Праздник немного намок», — написал в своем блоге в Инстаграм очевидец под ником nv86_crab.

Фотографии с черной тучей над праздником в агрогородке Александрия Шкловского района на берегу Днепра размещают пользователи в сети под хэштэгом #александриясобираетдрузей.

«Вот какую погодку встречает Александрия», — сообщает victoria2112_69.

«Репортаж... Подготовка к апокалипсису в Александрии... Какой там концерт, хоть бы не убило молнией и не затопили реки дождя... Я такого черного неба не видела никогда», — пишет lilichka_gedroits.

#Александрия#погодка A post shared by Кристинка (@kristino4ka.lapo4ka) on Jul 7, 2018 at 12:00pm PDT

Александрия приглашает друзей...спасибо,уже не хочется A post shared by Наташа Яценко (@natasha__ya) on Jul 7, 2018 at 11:31am PDT

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в восьмой раз проходит в агрогородке Александрия Шкловского района на берегу Днепра. Как сообщают организаторы, ожидается более ста тысяч гостей. Запланированы выступления полутора тысяч артистов из семи стран.

Тема Года малой родины легла в основу субботнего театрализованного представления. В воскресенье посвятят Дням культуры Украины. В масштабном празднике примут участие более трёхсот артистов из соседней страны.