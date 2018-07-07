Фотофакт. «Купалье» в Александрии накрыло грозовой тучей

/ Общество
Просмотров: 157 Комментариев: 0

«Как всегда что-то пошло не так. Праздник немного намок», — написал в своем блоге в Инстаграм очевидец под ником nv86_crab.

Фотографии с черной тучей над праздником в агрогородке Александрия Шкловского района на берегу Днепра размещают пользователи в сети под хэштэгом #александриясобираетдрузей.

«Вот какую погодку встречает Александрия», — сообщает victoria2112_69.

«Репортаж... Подготовка к апокалипсису в Александрии... Какой там концерт, хоть бы не убило молнией и не затопили реки дождя... Я такого черного неба не видела никогда», — пишет lilichka_gedroits.

 

Прямой репортаж...Подготовка к апокалипсису в Александрии...какой там концерт, хоть бы не убило молнией и не затопили реки дождя...я такого черного неба не видела никогда. #лето #апокалипсис #Александрия #АлександрияВстречаетДрузей #Купалье #праздник #гуляние #непогода #дождь #гроза #молния #тучи #небо #небонебо #черноенебо #Беларусь #природа #природаБеларуси #summer #nature #belarusnature #Belarus #sky #rain #thunderstorm #storm #weather #clouds

A post shared by Лиличка (@lilichka_gedroits) on

 

#Александрия#погодка

A post shared by Кристинка (@kristino4ka.lapo4ka) on

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в восьмой раз проходит в агрогородке Александрия Шкловского района на берегу Днепра. Как сообщают организаторы, ожидается более ста тысяч гостей. Запланированы выступления полутора тысяч артистов из семи стран.

Тема Года малой родины легла в основу субботнего театрализованного представления. В воскресенье посвятят Дням культуры Украины. В масштабном празднике примут участие более трёхсот артистов из соседней страны. 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: гроза непогода Александрия собирает друзей Город: Шклов

Другие материалы на эту тему:

Минск затопило — движение транспорта парализовано

Минск затопило — движение транспорта парализовано

Последствия урагана вдоль трассы М4 Минск — Могилев

Последствия урагана вдоль трассы М4 Минск — Могилев

Минск приходит в себя после удара стихии

Минск приходит в себя после удара стихии

Буря в Минске: дождь стеной, шквалистый ветер сносил деревья и выбивал окна

Буря в Минске: дождь стеной, шквалистый ветер сносил деревья и выбивал окна

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте