Россия по пенальти проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 по футболу

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира по футболу. 7 июля в Сочи в четвертьфинале команда-хозяйка мирового первенства проиграла сборной Хорватии.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. На гол Черышева на 31-минуте хорваты ответили голом Крамарича на 39-й. В овертайме команды также обменялись голами — сначала Вида на 101-й минуте вывел хорватов вперед, а на 115-й российский бразилец Фернандес восстановил равновесие.

В серии пенальти удачливее оказались хорваты — 4:3. У россиян не забили Смолов и Фернандес, Акинфеев отбил один пенальти.

Матч посетила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. За игрой она наблюдала вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Для сборной России выход в 1/4 финала стал лучшим результатом на чемпионатах мира (без учета результатов сборной СССР). Сборная Хорватии второй раз в своей истории попала в четвертку лучших команд (на ЧМ-1998 она стала третьей).

В полуфинале 11 июля в Москве Хорватия сыграет с командой Англии. В другом полуфинале 10 июля в Санкт-Петербурге встретятся Франция и Бельгия.