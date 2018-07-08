Зубренка из Минского зоопарка назвали Булатом

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Для зубренка из Минского зоопарка выбрали кличку. В конкурсе на лучшее имя победил вариант Булат.

Фото vk.com/minskzooby

Свои варианты предложили более двух тысяч интернет-пользователей. Кличка не могла быть человеческим именем и обязательно должна была начинаться на букву Б.

Первым вариант Булат предложила Ольга Кучинская.

Кстати, у зубров из Минского зоопарка есть персональный опекун. Это игрок хоккейного клуба «Динамо-Минск» и национальногй сборной Кирилл Готовец. Он также принимал участие в определении лучшего имени для зубренка.

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Тэги: зубр Минский зоопарк Персона: Кирилл Готовец Ольга Кучинская Город: Минск

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