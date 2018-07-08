Снижению тарифов за роуминг в Союзном государстве все же быть

В ходе переговоров о развитии сотрудничества в области электросвязи между Беларусью и Россией стороны договорились до 1 августа разработать дорожную карту поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между операторами двух стран.

На ближайшем совместном заседании профильных министерств, которое пройдет в Смоленске, планируется обсудить чувствительные нюансы данной темы.

Этот вопрос не сходит с повестки дня уже два года. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил, что это возможно и посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

В 2017-и во время заседания Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между двумя странами.

Однако на прошедшей недавно белорусско-российской встрече на высшем уровне решение проблемы найдено не было. Как сообщил 19 июня госсекретарь СГ Григорий Рапота, профильные министерства вместе с мобильными операторами прорабатывали данную тему, но консенсус найден не был.

По словам союзного чиновника, работы в направлении отмены роуминга для граждан Беларуси и РФ будут продолжены.

Как ранее заявлял министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи.