Минчан ждут неудобства: 8 июля перекроют проспект Победителей

Сегодня минчан и гостей столицы ожидают некоторые неудобства. Дважды в течение дня будет перекрыта дна из самых оживленных городских магистралей – проспект Победителей.

Как отмечается, это связано с проведением соревнований по триатлону «Волатфэст-2018».

Так, нельзя будет проехать на участке от улицы Нарочанской (не включая перекресток) до МКАД с 10:00 до 12:30 и с 14:00 (примерно) до 19:00.

В этой связи будут внесены изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта. В Минсктрансе сообщили, что автобусы № 44 и 136 будут ходить от проспекта Победителей по улице Нарочанской, Тимирязева, автодороге Р28; в обратном направлении – от станции Ждановичи по улице Парковой, продолжению проспекта Победителей, МКАД, улицам Тимирязева, Нарочанской, проспекту Победителей и далее по маршрутам.

Претерпит изменение и работа маршрута № 119С – автобус будет ходить до ДС Веснянка по улице Нарочанской.