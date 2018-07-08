В Таиланде началась операция по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг
На севере Таиланда специалисты начали операцию по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг (провинция Чиангмай).
Как отметил руководитель штаба, в операции участвуют 13 боевых водолазов-«морских котиков» – они уже отправились в дальний район пещеры.
Если все пойдет в штатном режиме, то детей из неволи смогут освободить примерно к пяти часам вечера по минскому времени.
Группа подростков, младшему из которых 11 лет, и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда пошли на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись отрезанными от входа.
Поиски пропавших продолжались девять дней. 2 июля подростков обнаружили британские дайверы.
Вся группа жива и почти невредима, хотя очень ослаблена, поскольку провели девять суток в темноте и без еды.
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