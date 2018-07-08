В Таиланде началась операция по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг

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На севере Таиланда специалисты начали операцию по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг (провинция Чиангмай).

Фото pixabay.com

Как отметил руководитель штаба, в операции участвуют 13 боевых водолазов-«морских котиков» – они уже отправились в дальний район пещеры.

Если все пойдет в штатном режиме, то детей из неволи смогут освободить примерно к пяти часам вечера по минскому времени.

Группа подростков, младшему из которых 11 лет, и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда пошли на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись отрезанными от входа.

Поиски пропавших продолжались девять дней. 2 июля подростков обнаружили британские дайверы.

Вся группа жива и почти невредима, хотя очень ослаблена, поскольку провели девять суток в темноте и без еды.

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Тэги: Таиланд

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